Protest vor Afrika-Kommandozentrale der US-Streitkräfte

Vor der Afrika-Kommandozentrale der US-Streitkr├Ąfte in Stuttgart haben am Samstag etwa 150 Menschen f├╝r eine Schlie├čung der US-Milit├Ąrbasen protestiert. Nach Auskunft des Veranstalters, der Gesellschaft Kultur des Friedens (GFK) und Pax Christi Rottenburg-Stuttgart, forderte Journalist Franz Alt eine Umwandlung des Areals in Sozialwohnungen, Solarparks und Kultureinrichtungen. Odilo Metzler von Pax Christi warnte laut einer Mitteilung vom Sonntag davor, dass die von der Bundesregierung beschlossene Beschaffung von Kampfdrohnen den Einstieg in eine neue Kriegsf├╝hrung mit autonomen Waffen schaffe.