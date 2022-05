Aktualisiert am 30.05.2022 - 12:16 Uhr

Klima-Aktivisten blockieren Verkehr in Stuttgart

Erneut ist es in Stuttgart zu Stra├čenblockaden gekommen. Mehrere Demonstranten klebten sich auf eine viel befahrene Bundesstra├če. Auch in Heidelberg st├Ârten Aktivisten den Berufsverkehr.

Klima-Aktivisten haben am Montagmorgen mit Stra├čenblockaden in Stuttgart und Heidelberg f├╝r Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Betroffen waren in beiden baden-w├╝rttembergischen St├Ądten viel befahrene Stra├čen, wie die Polizei mitteilte.