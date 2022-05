Sommerfest ist Geschichte: "nicht mehr durchführbar"

Im August h├Ątte eigentlich das 30. Stuttgarter Sommerfest gefeiert werden sollen - doch daraus wird nun nichts: am Montag erkl├Ąrte der Veranstalter das Fest f├╝r Geschichte. Die Absage stehe im direkten Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, teilte die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mit.

Die Zahl der Gastronomen, die bislang f├╝r die kulinarischen Angebote bei dem Sommerfest verantwortlich waren, sei von 28 auf 18 gesunken. Dar├╝ber hinaus gebe es in der Gastronomie gro├če Sorgen wegen Personalengp├Ąssen, gestiegenen Energiepreisen und der Inflation in vielen anderen Bereichen. Das Aus f├╝r die Veranstaltung sei in Abstimmung mit der Stadt erfolgt, hie├č es.