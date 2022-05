Mercedes-Benz feiert Grundsteinlegung für E-Campus

Mit einem Kompetenzzentrum f├╝r Batterietechnologien will Mercedes-Benz den Wandel zur Elektromobilit├Ąt weiter vorantreiben. Vorstandschefs Ola K├Ąllenius legte am Dienstag in Stuttgart den Grundstein f├╝r den sogenannten E-Campus. Das Zentrum im Stammwerk in Untert├╝rkheim soll 2023 schrittweise in Betrieb genommen werden. Dort soll zu zuk├╝nftigen Generationen von Batterien und Batteriezellen geforscht werden, diese aber auch entwickelt und produziert werden.