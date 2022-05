Nach Missbrauchsfall: Gentges für längere Speicherfristen

In der Debatte um die Rechte von Ermittlern bei F├Ąllen von Kindesmissbrauch hat sich Baden-W├╝rttembergs Justizministerin Marian Gentges f├╝r l├Ąngere Speicherfristen ausgesprochen. "Wenn Ermittler im Internet auf den Austausch kinderpornografischen Materials sto├čen, m├╝ssen sie herausfinden k├Ânnen, von welcher IP-Adresse das kam, und sie m├╝ssen den Inhaber dieser IP-Adresse ermitteln k├Ânnen", sagte die CDU-Politikerin am Dienstagabend in der Radiosendung "Tagesgespr├Ąch" des Senders SWR2. "Das l├Ąuft aber ins Leere, wenn die Adressen nicht gespeichert sind. Sie sind das nur zwei bis sieben Tage und das reicht nicht", sagte Gentges.