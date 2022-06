Weidel will als AfD-Landeschefin in Baden-W├╝rttemberg abtreten

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sollte als Landeschefin in Baden-W├╝rttemberg f├╝r Frieden in der Partei sorgen. Es folgte eine Schlappe bei der vergangenen Landtagswahl ÔÇô nun will Weidel nicht erneut f├╝r den Posten antreten.

Alice Weidel will auf dem n├Ąchsten Parteitag der S├╝dwest-AfD nicht mehr als Landesvorsitzende kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Weidel ist zugleich Fraktionschefin im Bundestag. Sie wolle sich auf die ├ämter in Berlin fokussieren, hie├č es. Der Landesverband will auf einem Parteitag Anfang Juli in Bad Cannstatt den Vorstand neu w├Ąhlen.