Weidel will nicht mehr als AfD-Landeschefin antreten

Alice Weidel will auf dem n├Ąchsten Parteitag der S├╝dwest-AfD nicht mehr als Landesvorsitzende kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Weidel ist zugleich Fraktionschefin im Bundestag. Sie wolle sich auf die ├ämter in Berlin fokussieren, hie├č es. Der Landesverband will auf einem Parteitag Anfang Juli in Bad Cannstatt den Vorstand neu w├Ąhlen. Weidel war im Februar 2020 als Landeschefin angetreten, um den zerstrittenen Landesverband zu befrieden. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr hatte die AfD herbe Verluste hinnehmen m├╝ssen. Sie landete bei 9,7 Prozent - ein Minus von 5,4 Punkten.