Noch ist im Zug jedoch nur wenig los – es herrscht quasi freie Platzwahl. Ich schaue mich in allen Abteilen um, suche vor allem nach FahrrĂ€dern. FĂŒr diese gibt es in allen Abteilen zusammengenommen nur neun PlĂ€tze. Wer also mit dem Rad zum Bodensee fahren möchte, muss vorher telefonisch einen Platz reservieren.

Junges Paar aus Waiblingen fÀhrt extra unter der Woche

Verwirrung bei Reisenden am Bahnsteig

In 15 Minuten soll der IC 2288 an Gleis Eins in die entgegengesetzte Richtung abfahren. Ein Mann spricht mich an, ob das 9-Euro-Ticket denn auch fĂŒr den IC gelte. Ich nicke und erklĂ€re ihm, dass das der einzige IC in ganz Deutschland sei, bei dem das so ist. Er freut sich ĂŒber die Auskunft, schĂŒttelt aber gleich mit dem Kopf und bruddelt vor sich hin: "Da blickt doch niemand mehr durch. Also entweder, es gilt fĂŒr alles, oder gar nicht."