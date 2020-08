Möglicher Zusammenhang

Zwei Motorräder in Wolfsburg gestohlen

24.08.2020, 19:39 Uhr | t-online.de

Ein Blaulicht eines Polizeiautos leuchtet in der Nacht (Symbolbild): In Wolfsburg hat es in einer Nacht zwei Motorrad-Diebstähle gegeben. (Quelle: Jannis Große/imago images)

In Wolfsburg im Stadtteil Helmstedt hat es zwei Motorraddiebstähle in der selben Nacht gegeben – die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Die Polizei Wolfsburg-Helmstedt hat zwei Motorraddiebstähle in der selben Nacht registriert. Dabei waren die Täter einmal erfolgreich, in einem weiteren Fall ließen sie ihre Beute auf der Flucht zurück.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Anwohner in der Straße Baerenkamp in der Nacht zum Montag durch Geräusche vor dem Haus geweckt worden. Als er aus dem Fenster schaute, habe er zwei Personen gesehen, die seine Kawasaki in Richtung der Straße Bauernbruch davon schoben.



Der Besitzer habe umgehend die Polizei alarmiert, die die Diebe in der Nacht jedoch nicht stellen konnte. Später wurde die Maschine rund 50 Meter entfernt an einer Kreuzung im Graben liegend gefunden. Warum die Täter ihre Beute dort ablegten, war zunächst ungewiss.

Der zweite Fall ereignete sich laut Polizei nur wenige Kilometer weiter in der Ortschaft Flechtorf. Hier entwendeten Unbekannte in der Nacht in der Straße Gerstenbreite eine rote BMW-Maschine. Der Eigentümer hatte seine Maschine gesichert vor dem Wohnhaus abgestellt.

Die Polizei ermittelt derzeit den Gesamtschaden und kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Fällen nicht ausschließen.