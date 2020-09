Tausende Euro Beute

Wolfsburger Polizei fahndet nach Spielhallen-Räubern

01.09.2020, 14:33 Uhr | t-online

Die Polizei sucht in Wolfsburg nach zwei unbekannten Männern, die in Spielhallen Tausende Euro Bargeld erbeutet haben sollen. Auch für eine Tat in Nordrhein-Westfalen könnten sie verantwortlich sein.

In Wolfsburg fahndet die Polizei öffentlich nach zwei unbekannten überregional tätigen Spielhallen-Räubern. Die gesuchten Männer würden des Diebstahls von Bargeld aus Spielautomaten in besonders schweren Fällen beschuldigt, erklärte die Behörde in einer Mitteilung. Nach aufwendigen Ermittlungsarbeiten würden die Gesuchten für zwei Taten in Wolfsburger Spielhallen und für eine weitere in Nordrhein-Westfalen in Frage kommen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Duo am 12. Juli 2019 in einer Spielothek in der Poststraße und kurz später am 20. Juli 2019 in einem Spielsalon am Detmolder Markt mehrere Tausend Euro erbeuten konnte. Trotz Spielbetriebs sei es den Männern gelungen, mehrere Spielautomaten mit brachialer Gewalt aufzubrechen und zu fliehen. Die Taten blieben zunächst unbemerkt.



Die Ermittler schätzen einen der Täter auf etwa 50 bis 60 Jahre alt ein. Er habe eine normale Figur, lichtes Haar und sei Brillenträger. Der zweite Mann wird auf 45 bis 55 Jahre alt geschätzt. Er trug ein Cap, eine Latzhose sowie eine schwarze Umhängetasche. Die Fahndungsbilder finden Sie hier. Hinweise werden von der Wolfsburger Polizei entgegengenommen.