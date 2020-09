Befragung zum Radklima

Wolfsburger sollen städtische Fahrradfreundlichkeit bewerten

24.09.2020, 12:25 Uhr | t-online

Fahrradfahrer fahren im Sommer am Allersee vorbei: Wolfsburger können nun bewerten, wie angenehm das Radfahren in ihrer Stadt ist. (Quelle: regios24/Archivbild/imago images)

Die Stadt Wolfsburg ruft seine Bürger dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit der Stadt zu bewerten. Eine Umfrage soll Stärken und Schwächen der Wolfsburger Infrastruktur sichtbar machen.

In Wolfsburg sollen Fahrradfahrer bewerten, wie angenehm das Radfahren in der Stadt ist. Noch bis zum 30. November können sie das in einer Umfrage zum großen Fahrradklima-Test 2020 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) tun. Dazu hat die Stadt nun in einer Pressemitteilung ermutigt.

"Ich bin selbst passionierter Radfahrer und würde mich sehr freuen, wenn sich möglichst viele Wolfsburger*innen an der Umfrage beteiligen, weil wir als Stadt natürlich sehr daran interessiert sind, wo es sich gut fahren lässt und wo Verbesserungsdarf besteht", wurde OB Mohrs zitiert.

Ziel der Umfrage sei es demnach, Stärken und Schwächen der Wolfsburger Infrastruktur zu erkennen und Lösungen für Probleme zu finden. Allerdings seien nicht alle Wünsche auf einmal umsetzbar, so das Stadtoberhaupt.



Der Fahrrad-Klimatest des ADFC ist eigenen Aussagen zufolge die weltweit größte Erhebung zum Radfahrklima. Dabei werden 27 Fragen zur Fahrradfreundlichkeit gestellt. So wird etwa erfragt, ob das Radfahren für die Teilnehmer eher Spaß oder Stress bedeutet oder wie sicher sie sich im Verkehr fühlen. Zu der Umfrage des ADFC kommen Sie hier.