Wegen Corona

Krankenhaus in Wolfsburg verhängt Besuchssperre

16.10.2020, 18:43 Uhr | t-online

Wegen der steigenden Fallzahlen hat das Helios Klinikum Gifhorn erneut ein Besuchsverbot ausgesprochen. Allerdings werden in einigen Fällen Ausnahmen gemacht.

Patienten im Helios Klinikum Gifhorn in Wolfsburg dürfen aktuell keinen Besuch empfangen. Das teilte das Krankenhaus auf seiner Webseite mit. Patienten sollen so vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt werden. Lieferungen für Patienten müssen am Empfang abgegeben werden.

Allerdings gibt es einige Ausnahmen von dieser Regelung. Werdende Väter, Angehörige von palliativ versorgten Patienten, Eltern von Kindern unter 16 Jahren sowie gesetzliche Betreuer dürfen weiterhin in das Krankenhaus kommen. Sie müssen sie am Empfang melden und erhalten dort eine Auskunft, ob die Patienten besucht werden dürfen. Bei einer bestehenden Atemwegserkrankung darf das Krankenhaus selbstverständlich nicht betreten werden.