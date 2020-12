Fünf Autos beschädigt

Unbekannter randaliert in Tiefgarage und flieht auf Fahrrad

08.12.2020, 16:57 Uhr | t-online

Eine Tiefgarage (Symbolbild): In Wolfsburg hat ein Unbekannter fünf Autos beschädigt. (Quelle: Nordphoto/imago images)

In Wolfsburg hat ein Unbekannter seine Wut an fünf Fahrzeugen ausgelassen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Am Montagvormittag hat ein unbekannter Täter in der Innenstadt von Wolfsburg randaliert. Gegen 10.30 Uhr beschädigte er insgesamt fünf Fahrzeuge in einer Tiefgarage der Siegfried-Ehlers-Straße nahe der Schlosserstraße. Laut Zeugenangaben trug der Täter eine weiße Jacke und eine weiße Mütze.

Er beschädigte vier VW Golf und einen VW Bus mit einem unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 2.500 Euro. Als der Täter fliehen wollte, wurde er von dem Zeugen beobachtet. Er fuhr mit dem Fahrrad davon. Aufgrund der Tatzeit erhoffen sich die Ermittler, den gesuchten Unbekannten mit seinem auffälligen Outfit schnell zu finden.