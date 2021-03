Unter Alkoholeinfluss

Mann fährt mit Neuwagen gegen Mauer – 30.000 Euro Schaden

21.03.2021, 11:07 Uhr | dpa

In Wolfsburg hat ein Mann seinen nagelneuen Wagen zu Schrott gefahren. Er hatte getrunken und fuhr das Auto gegen eine Wand – es entstand ein Totalschaden.

Ein 30-jähriger Autofahrer ist in Wolfsburg mit einem drei Wochen alten Wagen gegen eine Mauer geprallt und hat sich dabei leicht verletzt. Die Bilanz: 30.000 Euro Schaden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der Mann am frühen Samstag in der Wolfsburger Innenstadt in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit hoher Geschwindigkeit in die Mauer einer Tankstelle für Elektro-Fahrzeuge geprallt. Ein Zeuge rief die Polizei.

Der 30-Jährige wurde im Gesicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol gegen den Fahrer ein und stellte seinen Führerschein sicher.