Prozess am Amtsgericht

Demonstrierende blockieren Autobahn 39

23.03.2021, 11:57 Uhr | t-online

Aus Solidarität mit einem Klimaaktivisten, der sich in Wolfsburg vor dem Amtsgericht verantworten muss, haben sich Demonstrierende in der Stadt versammelt. Andere haben mit ihrem Protest für eine Blockade an der A39 gesorgt.

Mit einem Demo-Zug sind am Dienstagvormittag Klima-Aktivisten durch Wolfsburg gezogen und haben sich von einer Autobahnbrücke abgeseilt. Bei Twitter verkündeten sie, dass sie damit Solidarität für einen Aktivisten zeigen wollten, der sich in einem Prozess vor dem Amtsgericht verantworten muss. Ihm werden laut "WAZ" Aktionen unter dem Motto "#BlockVW" im Jahr 2019 zur Last gelegt. Auch ein ehemaliges VW-Betriebsratsmitglied soll an der Kundgebung teilgenommen haben.

Während des Zuges durch die Stadt forderten die Klimaaktivisten eine Verkehrswende. "Wir fordern einen sofortigen Stopp der Ausbauplanungen der A39 sowie aller anderen Autobahnen", heißt es bei Twitter. Diese Forderung vertraten sie auch bei ihrer Abseilaktion von einer Brücke über die A39.

Die Strecke musste wegen der Aktion einseitig gesperrt werden. Gegen 11 Uhr wurde die A39 wieder von der Polizei freigegeben, heißt es bei der "WAZ".