Sommerbühne 2021

Wolfsburg plant internationales Festival im Juni

20.05.2021, 11:13 Uhr | t-online

Kinder zeigen eine Tanzaufführung auf einer Bühne (Archivbild): Die Internationale Sommerbühne in Wolfsburg soll in diesem Jahr wieder stattfinden. (Quelle: regios24/imago images)

Die Stadt Wolfsburg ist zuversichtlich, dass in diesem Jahr die Internationale Sommerbühne im Barockgarten des Schlosses stattfinden kann – und das sogar zweimal.

In Wolfsburg soll im Juni, wie gewohnt, die Internationale Sommerbühne stattfinden. Und die soll nach Aussage der Stadt direkt "doppelt so gut" werden wie vorher. Um die Corona-Maßnahmen einhalten zu können, wurde die Veranstaltung unterteilt. Der erste Teil findet im Juni statt, der zweite im Spätsommer, heißt es in einer Mitteilung.

Die Veranstalter reagieren mit der Zweiteilung flexibel auf die Gegebenheiten der Pandemie. "Dann in hoffentlich unbeschwerter Zeit und ohne allzu viele Einschränkungen", so Institutsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm in der Mitteilung.

Konzertwochenende statt Stationenlauf

Internationale Künstler sollen an beiden Terminen auftreten und die Besucher "musikalisch mit auf eine Reise nehmen", heißt es. Beim ersten Termin sollen die Programmpunkte in der Form eines Konzertwochenendes stattfinden, bei dem es möglich ist, die Corona-Maßnahmen einzuhalten: Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl und Sitzplätze. Das Kulturerlebnis mit Darbietungen an verschiedenen Stationen ist mit den aktuell gebotenen Maßnahmen nicht umsetzbar.

Laut Corona-Verordnung sind seit dem 10. Mai wieder Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel erlaubt, wenn die Inzidenz stabil unter dem Wert von 100 liegt. Gäste müssen einen negative Corona-Test vorweisen.