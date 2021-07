Wolfsburg

Phaeno in Wolfsburg feiert 15. Geburtstag nach

22.07.2021, 07:47 Uhr | dpa

Das Wissenschaftsmuseum Phaeno in Wolfsburg feiert zum Start der Sommerferien in Niedersachsen seinen 15. Geburtstag nach. Die eigentliche Feier Ende des letzten Jahres habe coronabedingt ausfallen müssen, teilte eine Pressesprecherin mit. Dafür können am Donnerstag und Freitag nun alle Interessierten in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr das Museum kostenlos besuchen.

Dabei gibt es für die Besucher viele Aktionen zum Mitmachen, wie zum Beispiel den Bau eines Insektenhotels oder das Pflanzen von Bohnen in einem Mini-Gewächshaus zum Mitnehmen. Außerdem sorgen Tänzer, Musiker und Artisten für ein Rahmenprogramm. Auf einer Bühne werden zudem wissenschaftliche Experimente vorgeführt und erklärt. Alle Besucher müssen sich an den Tagen der offenen Tür vorher online anmelden.