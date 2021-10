Wolfsburg

Wolfsburg mit Waldschmidt: Hütter setzt auf Beyer

02.10.2021, 15:08 Uhr | dpa

Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel setzt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Luca Waldschmidt. Der Offensivspieler steht am Samstag ebenso in der Startformation des Fußball-Bundesligisten wie Yannick Gerhardt. Dafür sitzen im Vergleich zum 1:1 in der Champions League gegen den FC Sevilla am Mittwoch Renato Steffen und Jerome Roussillon zunächst auf der Bank.

Bei den Gladbachern ändert Trainer Adi Hütter seine Anfangself im Vergleich zum 1:0 gegen Borussia Dortmund vor einer Woche auf einer Position. Für Tony Jantschke rückt Jordan Beyer in die Abwehrkette. "Ich finde, dass Tony es sehr, sehr gut gemacht hat im Heimspiel. Auf der anderen Seite wissen wir um die Geschwindigkeit und die Dynamik von Wolfsburg, speziell von Lukebakio", sagte Hütter zu seiner Entscheidung. "Jordan hat da ein bisschen einen Vorteil." Die Borussia wartet seit 2003 auf einen Sieg in Wolfsburg.