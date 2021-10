Wolfsburg

Nächste schwere Verletzung bei Wolfsburger Frauen

11.10.2021, 16:07 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg beklagen vor ihrem zweiten Champions-League-Spiel gegen Servette Chenois die nächste schwere Verletzung. Mittelfeldspielerin Pia-Sophie Wolter zog sich am Sonntag während des Heimspiels gegen den 1. FC Köln (3:0) einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. "Diese Diagnose ist ein herber Schlag für uns, in erster Linie natürlich für Pia selbst", sagte der Sportliche Leiter Ralf Kellermann am Montag.

Vor Wolter hatten sich bereits Torjägerin Ewa Pajor und Nationalspielerin Alexandra Popp schwer am Knie verletzt. "Ich habe unverändert großes Vertrauen in unseren Kader und bin davon überzeugt, dass uns diese Herausforderung im Kollektiv gelingen wird", sagte Kellermann. Die deutschen Pokalsiegerinnen spielen am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen den Servette FC aus der Schweiz.