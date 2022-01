Wolfsburg

Frauen-Testspiel Wolfsburg gegen Frankfurt vereinbart

18.01.2022, 11:51 Uhr | dpa

Die Fußballerinen des VfL Wolfsburg empfangen die Bundesliga-Konkurrentinnen von Eintracht Frankfurt in einem Testspiel. Wie der Verein aus Niedersachsen am Dienstag mitteilte, findet das Spiel am Sonntag im AOK Stadion statt und wird ab 13.00 Uhr auf dem Vereinssender "Wölfe TV" übertragen. Das Hinrundenspiel in der Frauen-Bundesliga gewannen der VfL mit 3:2. Im März werden beide Teams erneut in der Liga aufeinander treffen.