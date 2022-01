Wolfsburg

Abschied nach siebeneinhalb Jahren: Guilavogui zu Bordeaux

30.01.2022, 21:57 Uhr | dpa

Der französische Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui wechselt nach siebeneinhalb Jahren beim VfL Wolfsburg zurück in seine Heimat zu Girondins Bordeaux. Das gab der Fußball-Bundesligist am Sonntagabend bekannt. Der sechsmalige französische Meister leiht den 31-Jährigen zunächst bis zum Ende dieser Saison aus und besitzt für die Zeit danach eine Kaufoption. "Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, denn meine Familie und ich haben uns in Wolfsburg wie zu Hause gefühlt", sagte Guilavogui.

Der siebenmalige Nationalspieler Frankreichs kam 2014 zunächst auf Leihbasis und zwei Jahre später fest von Atlético Madrid zum VfL. Von 2018 bis 2021 war es sogar Kapitän des Teams. Doch seinen Stammplatz verlor der Franzose bereits in der vergangenen Saison unter Oliver Glasner. Aus sportlichen Gründen bat er die sportliche Leitung deshalb um die Freigabe aus seinem noch bis 2023 gültigen Vertrag.