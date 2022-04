Wolfsburg

Furchner: "Geht mir den Umständen entsprechend gut"

11.04.2022, 12:45 Uhr | dpa

Grizzlys-Kapitän Sebastian Furchner hat sich nach seiner Verletzung beim Auftakt der Viertelfinal-Playoffs aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. "Es geht mir den Umständen entsprechend gut, werde aber für weitere Untersuchungen zunächst im Klinikum bleiben", teilte der Angreifer des Eishockey-Bundesligisten aus Wolfsburg am Montag in den sozialen Medien mit und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche.

Derzeit seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, teilte ein Grizzlys-Sprecher am Montag auf dpa-Anfrage mit. Daher gebe es zur genauen Verletzung Furchners auch noch keine näheren Angaben. Der 39-Jährige war nach einem Zweikampf mit hoher Geschwindigkeit in die Bande geprallt und benommen liegen geblieben. Minutenlang wurde der frühere Nationalspieler auf dem Eis behandelt und mit einer Trage rausgebracht.

Fans befürchten nun ein bitteres Karriereende für den Dauerbrenner in Wolfsburg. Denn der Kapitän wird nach dieser Saison wegen gesundheitlicher Probleme aufhören, da er seit einigen Jahren mit Nervenproblemen und Empfindungsstörungen in seinen Unterschenkeln und Füßen zu kämpfen hat.



Die Wolfsburg Grizzlys gewannen die Partie in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins deutlich mit 5:0. Schon am Dienstag (19.30 Uhr/Magentasport) haben die Seestädter in Bremerhaven die Chance zum Ausgleich.