Schmadtke zu Saison: Bequemlichkeit war "Brandbeschleuniger"

Gesch├Ąftsf├╝hrer J├Ârg Schmadtke fordert nach der durchwachsenen Saison des VfL Wolfsburg ein Umdenken in der Mannschaft. "Es muss eine andere Haltung her, damit wir k├Ârperliche Voraussetzungen schaffen k├Ânnen, die uns in die Lage versetzen, in 90 oder mehr Minuten unser Spiel durchzusetzen", sagte der 58-J├Ąhrige der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Der derzeitige Tabellen-13. der Fu├čball-Bundesliga m├╝sse "eine Spielidee entwickeln, von der wir nicht nur in der Theorie ├╝berzeugt sind, sondern an der auch die Mannschaft eine gro├če Freude hat."