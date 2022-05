Aufsichtsrats-Chef stellt sich vor Jörg Schmadtke

Aufsichtsrats-Chef Frank Witter vom VfL Wolfsburg hat sich nach der Kritik der vergangenen Tage vor Sportchef J├Ârg Schmadtke gestellt. "Wir haben beim VfL Wolfsburg in den letzten vier Jahren unter der sportlichen F├╝hrung von J├Ârg Schmadtke eine Geschlossenheit wiedererlangt, die uns - sportlich und auch als Verein - sehr gut getan hat", wird der ehemalige Finanzvorstand des Volkswagen-Konzerns am Freitagabend in einer Mitteilung des Fu├čball-Bundesligisten zitiert. Man lasse sich nicht auseinanderdividieren".