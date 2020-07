WhatsApp-Tipp

So finden Sie heraus, mit wem Sie am meisten chatten

29.07.2020, 16:07 Uhr | jnm, t-online.de

Smartphone mit WhatsApp-Einstellungen: So findet man heraus, mit wem man am meisten chattet. (Quelle: WhatsApp)

WhatsApp ist der weltweit meistgenutzte Messengerdienst. Wer wissen will, mit wem man am meisten geschrieben hat, kann das über diesen kleinen Trick herausfinden.

WhatsApp nutzt im Alltag fast jeder – wie oft man täglich kleine Nachrichten schreibt, fällt dabei kaum auf. Doch es gibt einen einfachen Weg, um herauszufinden, wie viele Nachrichten man verschickt und empfangen hat: Dazu öffnet man zunächst WhatsApp und wählt dann den Menüpunkt "Einstellungen".

Im Einstellungsmenü tippt man nun auf "Daten- und Speichernutzung" – und dann auf "Netzwerknutzung". Hier werden nun verschiedene Informationen aufgelistet. Gleich zu Beginn kann man die Zahl der bislang versendeten und empfangenen Nachrichten einsehen. Ganz am Ende dieser Menü-Seite gibt es allerdings die Möglichkeit, die Statistik zurückzusetzen. Wer das zuvor bereits getan hat, sieht nur die Zahl der übermittelten Nachrichten seitdem.

Einsehen, wie viele Daten man verschickt und empfangen hat

Des Weiteren kann auf dieser Seite eingesehen werden, wie viele Daten während des Chattens übermittelt wurden und wie viele eingehende und ausgehende WhatsApp-Telefonate geführt wurden.

Die hier gezeigten Zahlen dürften die meisten Nutzer überraschen – im Laufe der Zeit kommen schnell Zehntausende, Hunderttausende, mitunter sogar Millionen Nachrichten zusammen.

Leider gibt es keine Statistik, über die sich direkt herausfinden lässt, mit welchem Kontakt man am meisten Nachrichten ausgetauscht hat. Es gibt aber einen Umweg, mit dem sich das recht leicht herausfinden lässt. Hierzu geht man ebenfalls das Einstellungsmenü und wählt "Speicher- und Datennutzung" aus. In diesem Untermenü tippt man nun stattdessen aber auf "Speichernutzung".

Hier findet man heraus, wer der liebste Chatpartner ist

Anschließend werden alle Chatkontakte und Gruppenchats aufgelistet – sortiert nach der Menge der Daten, die mit diesen ausgetauscht wurden. Das heißt, auf dem ersten Platz liegt nicht zwangsläufig die Person, mit der man insgesamt die meisten Nachrichten ausgetauscht, sondern die, mit der man die meisten Fotos und Videos geteilt hat.

Doch sobald man auf den jeweiligen Kontakt oder die Gruppe tippt, wird detailliert aufgelistet, wie viele Textnachrichten verschickt und empfangen wurden, wie viele Kontakte, Standorte, Fotos, Gifs, Videos, Sprachnachrichten, Dokumente und Sticker.

Wer sich die ersten zehn Kontakte auf dieser Liste anschaut, wird sehr wahrscheinlich auch herauslesen können, mit wem man die meisten Nachrichten ausgetauscht hat.

Übrigens: An dieser Stelle lässt sich auch gut Speicherplatz einsparen. Denn tippt man in dieser Ansicht auf die Schaltfläche "Verwalten", kann man fein differenziert entscheiden, welche Kategorien man löschen will und welche nicht. So lassen sich etwa die Videos entfernen, die Bilder aber bleiben erhalten.