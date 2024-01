Der Versuch eines grünen EU-Labels gilt bereits wenige Monate nach Inkrafttreten als gescheitert. Die so genannte EU-Taxonomie sollte grüne Investitionen für Anleger europaweit klar kennzeichnen. Stattdessen werden auch Unternehmen, die Atomenergie und Gas erzeugen oder dies ermöglichen, als nachhaltig eingestuft. Greenpeace klagt aktuell gegen diesen Beschluss und Anleger suchen weiter nach Orientierung am Nachhaltigkeitsmarkt.

Stiftung Warentest: Weniger als 1 Prozent erreichen die Bestnote

Wie sehr die fehlende Einordnung ausgenutzt wird, zeigt die Zeitschrift Finanztest in ihrer September-Ausgabe. 934 "potenziell nachhaltige Fonds" wurden untersucht. 422 davon fielen direkt beim ersten oberflächlichen Screening durch, so offensichtlich war das nicht eingehaltene Nachhaltigkeitsversprechen. Am Ende erhielten nur acht Fonds die Bestnote von fünf Sternen, was weniger als einem Prozent der untersuchten Anbieter entspricht.