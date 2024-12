Stirbt ein naher Verwandter, ist das Emotionalste, was er hinterlässt, in der Regel die Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Zeit. Oft gibt es auch Gegenstände, die helfen, diese Erinnerung aufrechtzuerhalten. Doch dürfen Sie sich an diesen einfach bedienen, wenn Sie das Erbe gar nicht haben wollen?