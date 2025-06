Sie begleiten Menschen durchs Leben – doch was passiert mit Haustieren, wenn man stirbt? Was Sie tun können, damit es Hund oder Katze nach Ihrem Tod gutgeht.

Haustiere helfen gegen Einsamkeit, geben Halt in schweren Zeiten und sind für viele ein echter Lebensinhalt. Umso verständlicher ist der Wunsch, auch über das eigene Leben hinaus für das Wohl des Tieres zu sorgen. Doch geht das überhaupt?

Haustiere im Erbrecht

Das deutsche Erbrecht setzt klare Grenzen. Nur rechtsfähige Personen – also natürliche Menschen oder juristische Personen wie Vereine oder Stiftungen – dürfen erben. Tiere hingegen werden zivilrechtlich als Sache behandelt (siehe Infokasten) und können demnach nicht erben.

Juristisch betrachtet ist das Tier selbst Teil des Nachlasses. Es gehört also zum Erbe und wird zusammen mit anderen Vermögensgegenständen – etwa Möbeln oder Immobilien – auf die Erben übertragen. Eine besondere Regelung zur Vererbung von Haustieren gibt es im deutschen Recht nicht.

Der Paragraf besagt, dass Tiere nicht einfach Gegenstände wie Möbel oder Autos sind. Für sie gilt ein besonderer Schutz. Dennoch gilt in zivilrechtlichen Fällen das Sachenrecht. Das betrifft den Besitz und Eigentum an Tieren, den Kauf oder die Schenkung von Tieren sowie die Haftung bei Tierunfällen.

Wird ein Tier im Testament ausdrücklich als Erbe eingesetzt, ist dieser Teil des Testaments unwirksam. In der Folge greift die gesetzliche Erbfolge. Wer sein Haustier absichern will, muss also andere Wege finden.