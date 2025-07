Zur Premiere von neuem Superman-Film Trump lässt Foto von sich in Heldenkostüm verbreiten

Von t-online , wan 12.07.2025 - 02:13 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump ruft Reportern am Weißen Haus etwas zu: Der US-Präsident ließ über das Weiße Haus eine neue Fotomontage verbreiten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Samuel Corum - Pool via CNP/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wieder sorgt eine Fotomontage von Donald Trump für Aufsehen: Diesmal wird der US-Präsident als Superheld dargestellt.

US-Präsident Donald Trump hat sich in sozialen Medien als Superman dargestellt. Eine Fotomontage, offenbar mit KI generiert, zeigt Trump im Kostüm des Superhelden. Das Bild wurde auf den Plattformen X und Instagram vom Weißen Haus verbreitet. In den USA läuft derzeit ein neuer Superman-Film in den Kinos an.

Loading...

In der Fotomontage wird der US-Präsident als Superheld inszeniert. Donald Trump steht in einem Superman-Kostüm mit rotem Cape und markantem "S"-Symbol auf der Brust vor einem abstrakten, leuchtenden Hintergrund. Die Bildgestaltung setzt ihn in heroischem Licht in Szene, der Blick ist stolz nach oben gerichtet. Auf dem Bild selbst sind die Worte "Truth, Justice and The American Way" (Wahrheit, Gerechtigkeit und der Amerikanische Weg) sowie "Superman" und "Trump Präsidentschaft" zu lesen, ergänzt durch das Logo des Weißen Hauses. Das Bild ist an das Original-Filmplakat angelehnt.

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Kritik an Montage: "Superman war ein Einwanderer"

In den Kommentaren auf Instagram hagelte es Kritik. "Das ist so peinlich wie unsere gesamte derzeitige Regierung. Was für ein Witz", schrieb ein Nutzer. "Donald, Superman ist ein Einwanderer ohne Papiere. Er hat sich offen für Einwanderung und den Schutz von Menschen ohne Ausweispapiere ausgesprochen", schrieb ein anderer und spielte darauf an, dass Superman in der Heldensaga von einem anderen Planeten stammt. "Wenn Sie eine DC-Figur sein möchten, sollten Sie eine mit ähnlichen Ansichten und Eigenschaften wie Lex Luthor wählen. Er ist Milliardär, hat eine Glatze, war Präsident und hat seine berufliche Laufbahn damit verbracht, Einwanderer ohne Papiere loszuwerden, wie Superman", schrieb der Nutzer weiter und erhielt dafür Hunderte Likes.

Ein früherer Superman-Darsteller, Dean Cain, zeigte sich hingegen belustigt: Er postete auf X zwei Lachtränen-Emojis unter das Bild. Cain, der als politisch konservativ gilt, hatte sich zuvor dazu geäußert, dass der Film auch die Migrations-Gesetze thematisiere. Regisseur James Gunn hatte dies angedeutet. In einem Interview mit dem Promiportal TMZ sagte er: "Das ist verrückt. Das sind Gesetze, die vom Parlament verabschiedet wurden. (...) Ich glaube, James Gunn hat einen Fehler gemacht zu sagen, das ist ein Immigranten-Ding, es wird die Verkaufszahlen negativ beeinflussen".