In bestimmten Fällen kann das Verfahren dennoch nützlich sein. t-online erklärt, wie genau die vorweggenommene Erbfolge funktioniert, wann sie sinnvoll sein kann – und was Sie dabei beachten sollten.

Was bedeutet vorweggenommene Erbfolge?

Damit wird die Erbfolge, die per Gesetz erst nach dem Tod eintreten würde, vorweggenommen. Anders ausgedrückt handelt es sich also um eine Schenkung zu Lebzeiten .

Warum macht man das?

Erbschaftsteuer

Der sicherlich häufigste Grund für die vorweggenommene Erbfolge findet sich im Steuerrecht. Ab einem bestimmten Vermögen fällt Erbschaftsteuer für die Erben an, es gelten jedoch bisweilen hohe Freibeträge. So sind Erbschaften und Schenkungen unter Ehepartnern bis 500.000 Euro steuerfrei, an Kinder bis 400.000 Euro. Lesen Sie hier alles zur Erbschaftsteuer.

Diese Freibeträge können Sie alle zehn Jahre ausschöpfen. Wegen dieser sogenannten Zehn-Jahres-Frist kann es bei sehr hohen Vermögen also sinnvoll sein, das Geld oder die Immobilien über einen längeren Zeitraum zu verschenken, um so die Erbschaftsteuer zu senken. Das ist vollkommen legal, kommt aber in der Praxis nicht mehr so oft vor.