BB, das stehe zweifellos für die Lebensgefährtin des Verstorbenen, urteilten die Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht Oldenburg . Denn mit diesem Spitznamen habe er sie über Jahrzehnte angeredet. Und auch sonst sei an dem Testament nichts zu beanstanden. Die vier Nichten und Neffen des Wirts gingen leer aus.

Testament besser verwahren lassen

So funktioniert die Hinterlegung

"Testamente zu hinterlegen, ist in Deutschland relativ kompliziert. Das wollen wir vereinfachen, indem wir die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und den Prozess zentralisieren", sagt Kai Sauerwein, Gründer von hinterlegungsstelle.de, t-online. Neben Testamenten lassen sich über das Portal auch andere Vorsorgedokumente wie Patientenverfügungen, Vollmachten, Betreuungsverfügungen und Nachlassverzeichnisse aufbewahren. "Andere Länder bieten längst digitale Lösungen an, Deutschland hingegen hinkt hinterher", so Sauerwein. "Diese Lücke wollen wir schließen und an dieser Stelle Vorreiter sein."