Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) will sich einer öffentlichen Diskussion mit AfD-Abgeordneten stellen. Dies teilte die Kommune mit. Hintergrund der Zusage für die Veranstaltung ist die Absage einer geplanten Demonstration der Partei in der Universitätsstadt. Von der AfD waren 35 Teilnehmer für den Protestzug angemeldet, wie eine Stadtsprecherin auf Nachfrage mitteilte.

Einzelhandel kritisierte geplantten Protestzug

Die nun abgesagte Demonstration war für Samstag in der Innenstadt geplant. Die Vertreter des Tübinger Einzelhandels wandten sich an das Stadtoberhaupt mit dem Wunsch, die Demo zu verlegen, weil sie starke Umsatzverluste zum Start des Sommerschlussverkaufs erwarteten.

Die Kommune erklärte weiter: "Die Bürgergesellschaft in Tübingen wird mit großer Sicherheit eine viele Tausend Köpfe starke Gegendemonstration auf die Beine stellen." Das würde zu einem Erliegen des Busverkehrs in der Innenstadt führen. Außerdem würde ein großer Polizeieinsatz notwendig, um die beiden Gruppen zu trennen.

Palmer ist sich möglicher Folgen der Veranstaltung bewusst

Rechtlich ist eine Verlegung der Demo zum Schutz des Einzelhandels vor Umsatzverlusten aber nicht möglich, wie die Kommune mitteilte. Nur aus Sicherheitsgründen seien Einschränkungen möglich. Oberbürgermeister Palmer sei daher an die AfD mit der Frage herangetreten, ob die Demonstration auf einen unkritischen Zeitpunkt verlegt werden könnte. "Der AfD-Landtagsabgeordnete Sandro Scheer verneinte das, bot aber stattdessen an, die Demonstration abzusagen, wenn der Oberbürgermeister sich im Gegenzug bereiterklären würde, mit AfD-Abgeordneten in einer Halle in Tübingen eine öffentliche Diskussion zu führen."