Viele Deutsche hinterlassen kein Testament. In manchen Fällen kommen dann Erbenermittler zum Einsatz – und bescheren entfernten Verwandten schon mal ein Millionen-Erbe.

Als Bernd Clasen den Kontoauszug herumreicht, brechen die Dämme. Zwei Frauen beginnen zu weinen – und auch die anderen können nur schwer fassen, was sie da lesen: 15 Millionen Euro aus einer Schweizer Schokoladendynastie, aufzuteilen unter neun Erben zwar, aber dennoch so viel mehr als alles, was sie jemals besessen haben. Die Erblasserin: ihnen allen vollkommen unbekannt.

Geschichten wie diese kann Clasen zuhauf erzählen. Er arbeitet als Erbenermittler und spürt mit seinem 35-köpfigen Team weltweit Nachfahren auf, wenn niemand weiß, wem das Vermögen eines Verstorbenen zusteht. Zwar sind Millionen-Nachlässe dabei nicht die Regel, große Gefühle hingegen schon. Und das nicht nur wegen des unerwarteten Geldes.

"Einer unserer emotionalsten Fälle war der von zwei Halbschwestern, beide Mitte 50, die nicht voneinander wussten", erinnert sich Clasen. "Die lagen sich weinend in den Armen, als sie sich zum ersten Mal gesehen haben. Der Nachlass war ihnen völlig egal."

Zwei Drittel der Deutschen haben kein Testament

Dass sich die Halbschwestern überhaupt kennenlernen durften, haben sie einem Umstand zu verdanken, der in vielen Familien auftritt: Es gab kein Testament. Zwei Drittel der Deutschen geben an, dass sie aktuell keinen letzten Willen besitzen. Bleibt das bis zum Tod so, greift die gesetzliche Erbfolge. In der Regel erben dann Kinder, Partner, Eltern oder Geschwister. Doch nicht immer leben diese noch oder haben jemals existiert. Dann wird es knifflig.

"Stellen Sie sich vor, jemand stirbt im Krankenhaus und hatte keinen Besuch und hinterlässt nur ein Portemonnaie sowie einen Schlüsselbund. Dann muss das Krankenhaus erst die Meldebehörde einschalten", erklärt Clasen. "Finden sich darüber keine Angehörigen, schaut das Nachlassgericht nach einem Testament. Existiert dieses nicht und sind auch sonst keine Erben bekannt, wird ein Nachlasspfleger eingesetzt, der den Nachlass sichert und uns, wenn es schwierig wird, als Erbenermittler beauftragt." Die Detektivarbeit beginnt.

Ohne Erbenermittler auch kein Erbe

Voraussetzung ist allerdings, dass nach Abzug aller Kosten, die aufgrund des Todesfalls entstehen, noch ein "nennenswerter" Betrag vom Nachlass übrig bleibt. Was als "nennenswert" gilt, variiert von Fall zu Fall. "Selbst 250.000 Euro können zu wenig sein, wenn der Fall komplex ist und es viele Erben gibt", sagt Clasen. "Gibt es hingegen nur einen Erben und der Nachlass ist unkompliziert abzuwickeln, kann sich die Arbeit auch schon bei einem Vermögen von 30.000 Euro lohnen."

Kleinere Fälle bearbeiten Clasen und Team zwar auch, dann aber auf Basis eines Stundensatzes, den sie dem Nachlasspfleger in Rechnung stellen. In Fällen mit höheren Summen schließt die Erbenermittlung Verträge mit den Erben, in denen sich diese bereit erklären, einen Teil des Nachlasses an die Ermittler abzugeben. Muss in der sogenannten dritten Erbordnung geforscht werden, sei etwa eine Beteiligung von 25 Prozent üblich.

"Manchmal haben die Leute damit ein Problem, aber 25 Prozent sind angesichts des zeitlichen Aufwands und der Tatsache, dass wir für viele Dinge auch finanziell in Vorleistung gehen, angemessen. Außerdem ist es doch schöner, 75 Prozent von etwas zu erben, als 100 Prozent von nichts", sagt Clasen. "Ohne uns hätte der Nachfahre keine Kenntnis von dem Erbfall und schließlich gar kein Erbe – denn die Erbenermittlung und die Beantragung des Erbscheines in der dritten oder vierten Erbordnung sind für Laien schlichtweg nicht möglich."

Zur Person Bernd Clasen ist anerkannter Erbenermittler und Nachlasspfleger aus Hamburg und sitzt im Präsidium des Bundes Deutscher Nachlasspfleger (BDN) e. V. Über seinen YouTube-Kanal "Vorsicht Erbschaft?" vermittelt er auch online Wissen rund ums Erben und Vererben. Hauptberuflich ermittelt Clasen Erben weltweit und hat unter anderem in Kaschmir und Australien Menschen für ein Erbe ausfindig gemacht.

In der dritten Ordnung erben Großeltern, Tanten, Onkel sowie Cousins und Cousinen. Sie wird erst relevant, wenn keine Erben der ersten Ordnung (Kinder und Enkel) und der zweiten Ordnung vorhanden sind (Eltern, Geschwister, Nichten und Neffen). Findet sich auch niemand in der dritten Ordnung, gibt es noch eine vierte (Urgroßeltern und deren Kinder) und eine fünfte (Ururgroßeltern und deren Kinder). Lesen Sie hier mehr dazu, wie die gesetzliche Erbfolge aussieht.

Bloß keinen Erben übersehen