Wenn Sie über Ihre Zukunft nachdenken, stellen Sie sich vielleicht die Frage: Was möchte ich hinterlassen? Und wie kann ich sicherstellen, dass das, was mir am Herzen liegt, auch nach meinem Ableben weiterlebt? Mit einem Vermächtnis können Sie Ihre persönlichen Wünsche leicht umsetzen. Wir zeigen, was sich dahinter genau verbirgt und wie Sie bei der Erstellung Ihres Vermächtnisses vorgehen sollten.