"Niemand ist perfekt" und "wo gehobelt wird, fallen Späne". Was nichts anderes heißt, als dass Menschen Fehler machen – auch Handwerker. Fehler sind ein unvermeidlicher Teil des Arbeitslebens, bieten jedoch die Chancen zur Verbesserung.

Wenn ein von Ihnen beauftragter Handwerker einen Fehler gemacht oder eine Leistung nicht so ausgeführt hat, wie Sie es sich vorgestellt haben, haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Doch manchmal reagieren Handwerker nicht auf die sogenannte Mängelrüge. Müssen Sie sich dann mit der schlechten Arbeit abfinden? In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie in solchen Fällen vorgehen können.