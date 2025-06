Die Inflation gilt als eine der Urängste der Deutschen. Sie liegt derzeit auf dem Niveau von etwa zwei Prozent. Was die Hintergründe sind und welche Folgen das für Sparer, Anleger und Verbraucher hat.

Im Mai 2025 lag die Inflationsrate in Deutschland bei 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Damit blieb sie im Vergleich zum April 2025 unverändert. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat leicht um 0,1 Prozent.

Eine Inflationsrate nahe der Zwei-Prozent-Marke liegt nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) und signalisiert eine weitgehende Preisstabilität. Allerdings zeigt die sogenannte Kerninflation – die Preisentwicklung ohne die volatilen Kategorien Energie und Nahrungsmittel – mit 2,8 Prozent weiterhin einen erhöhten Preisdruck in anderen Bereichen der Wirtschaft.

Weshalb steigen die Verbraucherpreise?

Ökonomen bewerten die aktuelle Inflationslage als stabil, sehen jedoch in der anhaltend hohen Kerninflation ein Zeichen für einen noch bestehenden Preisdruck in der Wirtschaft. Die EZB hat in diesem Kontext bereits erste Zinssenkungen vorgenommen, um die Konjunktur zu stützen.