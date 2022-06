November 2020: Das Wirecard-Kerngeschäft geht an die spanische Großbank Banco Santander. Markus Braun muss im Untersuchungsausschuss des Bundestages aussagen. Er habe "zu keiner Zeit Feststellungen getroffen oder Hinweise erhalten, dass sich Behörden, Aufsichtsstellen oder Politiker nicht korrekt, pflichtwidrig oder in irgendeiner Form unlauter verhalten hätten", so Braun. Mehr sagt er nicht und beruft sich auf sein Recht, die Aussage zu verweigern.

Ende Januar 2021: Der Chef der Finanzaufsicht Bafin Hufeld räumt seinen Posten. Man sei einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass es einen personellen Neustart an der Spitze der Bafin geben sollte, teilt das Finanzministerium mit. Auch seine Stellvertreterin Elisabeth Roegele muss ihren Posten räumen. Zuvor wurde bekannt, dass die Bafin einen Mitarbeiter wegen Insiderhandels anzeigte. Er hatte interne Informationen genutzt, um mit Wirecard-Aktien zu handeln. Auch weitere Geschäfte von Mitarbeitern werden untersucht.

März 2021: Neuer Präsident der Bafin soll Mark Branson werden. Er ist bislang Chef der Schweizer Finanzaufsicht Finma. Branson soll seinen Posten spätestens am 1. August antreten. Einige Tage später, Ende März, werfen Oppositionspolitiker dem Scholz-geführten Finanzministerium vor, wichtige Akten bewusst zurückgehalten zu haben. Die Finanzstaatssekretäre weisen diesen Vorwurf aber zurück. Das Finanzministerium erklärt, es informiere den Ausschuss "sorgfältig, detailliert und so zügig wie möglich". Insgesamt seien in den vergangenen Wochen und Monaten bereits mehr als 1.000 Ordner vom Ministerium übersandt worden.

26. März 2021: Roegele und Hufeld von der Bafin sagen im Untersuchungsausschuss aus. Roegele weist Vorwürfe zurück, die Finanzaufsicht habe den Skandalkonzern Wirecard absichtlich in Schutz genommen. Das von ihr ausgesprochene Leerverkaufsverbot sei vielfach als Parteinahme oder Gütesiegel für Wirecard verstanden worden, so Roegele. Das sei es aber nicht: "Das war und ist nicht die Zielsetzung der Bafin, die sie mit dem Leerverkaufsverbot verbunden hat."

20. April 2021: Peter Altmaier sagt im Untersuchungsausschuss aus, verteidigt sich gegen Vorwürfe. Die Wirtschaftsprüferaufsicht Apas, für die der CDU-Politiker die Rechtsaufsicht hat, habe nicht zu spät gehandelt.

21. April 2021: Jörg Kukies tritt vor den U-Ausschuss. Kukies gilt als einer der Schlüsselzeugen – er ist Staatssekretär im Finanzministerium von Olaf Scholz. Ihm wird etwa zu Last gelegt, sich mehrfach mit Ex-Wirecard-Chef Braun getroffen und sich für die Finanzfirma stark gemacht zu haben (siehe unten). Er bestreitet die Vorwürfe.

22. April 2021: Einen Tag nach Kukies folgt sein Chef, Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der SPD-Politiker weist sämtliche Vorwürfe zurück.

23. April 2021: Der Höhepunkt des Wirecard-Ausschusses ist erreicht. Kanzlerin Angela Merkel sagt aus – über ihr Lobbying für das Unternehmen in China. Doch viel Neues fördert sie nicht zutage, stattdessen spielt ihr Kontakt zu Guttenberg eine große Rolle.

07. Juni 2021: Die Opposition sieht beim Wirecard-Skandal ein "kollektives Aufsichtsversagen". Der Skandal sei daneben auch von einem "politischen Netzwerk" und der Sehnsucht nach einem digitalen nationalen Champion ermöglicht worden, heißt es einem Sondervotum von FDP, Grünen und Linken zum Abschlussbericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Es habe "kollektive Versäumnisse" von Aufsichtsrat, Abschlussprüfern, Aufsichts- sowie Ermittlungsbehörden gegeben, so die Politiker.

10. Juni 2021: Ex-Wirecard-Chef Braun, drohen mehr als zehn Jahre Haft, wie das "Handelsblatt" berichtet. Dabei beruft sich das Blatt auf die MĂĽnchner Staatsanwaltschaft. Laut dem Bericht bereitet diese eine entsprechende Anklage gegen den Ex-Top-Manager vor.

22. Juni 2021: Der 2026-seitige Abschlussbericht des Wirecard-U-Ausschusses wird veröffentlicht, Sie können ihn hier von der Seite des Bundestages herunterladen und einsehen. CDU, CSU und SPD tragen den Abschlussbericht mit, daneben gibt es ein gemeinsames Sondervotum der Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne und ein eigenes der AfD.

02. August 2021: Der neue Chef der Bafin, Mark Branson, nimmt seine Arbeit auf. Er tritt die Nachfolge von Felix Hufeld an. Der 52-jährige Branson, gebürtiger Brite, leitete zuvor sieben Jahre lang die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma. "Aufseher sein ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung", erklärt Branson bei seinem Amtsantritt in Bonn. Die Bafin solle eine Aufsichtsbehörde "von Weltklasse" werden (siehe unten).

10. April 2022: Die "Bild" schreibt unter Berufung auf Regierungskreise, dass sich Jan Marsalek in einer Villa in Moskau aufhalten soll. Der Bundesnachrichtendienst und das Kanzleramt sollen seit Anfang 2021 davon gewusst haben. Auf ein Gesprächsangebot mit Marsalek vom russischen FSB soll der BND indes nicht reagiert haben. Eine Woche später stellte die deutsche Justiz offenbar ein Rechtshilfeersuchen an Russland, verlangte also eine Auslieferung von Marsalek. Allein: Wo sich Marsalek nun befindet, ist unbekannt.

Wer sind die Hauptfiguren im Wirecard-Krimi?

Markus Braun: Braun, Jahrgang 1969, war fast 20 Jahre lang Chef des Zahlungsabwicklers. Er baute das Unternehmen stark aus – von einem Dienstleister der Schmuddelindustrie hin zu einer aufstrebenden Finanzfirma im Dax. Braun, der das Unternehmen laut Staatsanwaltschaft mit "Korpsgeist" und nach einem "streng hierarchischen System" geführt haben soll, sitzt hinter Gittern. Ihm droht eine lange Haftstrafe.

Der SPD-Politiker war bis 2021 Bundesfinanzminister und ist seit dem Regierungswechsel Bundeskanzler von Deutschland. Als Finanzminister trug er die Verantwortung für die Finanzaufsicht Bafin, einer nachgelagerten Behörde des Ministeriums. Scholz und das Finanzministerium gerieten wegen der Verstrickungen im Wirecard-Skandal zunehmend in die Kritik. Peter Altmaier: Unter die Zuständigkeit des Wirtschaftsministeriums, das CDU-Politiker Altmaier bis Herbst 2021 führte, fällt die Abschlussprüferaufsichtskommission (Apas). Diese überwacht die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland – also auch KPMG und EY. Der Chef der Apas wurde im Zuge des Bilanzskandals entlassen.

Wie groĂź ist der Schaden des Wirecard-Skandals?

Groß. Tausende Anleger verloren viel Geld, weil der Aktienkurs des früheren Dax-Konzerns Wirecard ins Bodenlose stürzte, ein Börsenwert von rund 23 Milliarden Euro wurde verbrannt.

Hart getroffen sind auch die Banken, die Wirecard Geld und Kredite gaben. Schätzungen zufolge könnte sich ihr Schaden auf 3,2 Milliarden Euro summieren.

Zurzeit sind jede Menge Klagen von Anlegern, die sich geprellt fühlen, anhängig. Die Chance, dass Kleinanleger ihr verlorenes Geld wiedersehen, ist dabei denkbar klein. Denn die Einnahmen aus der Zerschlagung des insolventen Wirecard-Konzerns wird vorwiegend genutzt werden, um die Forderungen der Banken zu befriedigen. Anwälte versuchen nun, Schadensersatz von EY zu erhalten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Doch der größte deutsche Finanzskandal hat nicht nur finanzielle Auswirkungen. Viele Menschen sehen durch das Wirecard-Debakel das Ansehen des deutschen Finanzplatzes dauerhaft beschädigt. Das wiederum würde dafür sorgen, dass Investoren von Aktivitäten in Deutschland Abstand nehmen – eine fatale Konsequenz für die hiesige Unternehmenslandschaft.

Wer hat Schuld am Wirecard-Skandal?

Das ist die entscheidende Frage. Neben den Wirecard-Vorständen Markus Braun und Jan Marsalek spielen auch weitere Manager des Zahlungsdienstleisters wichtige Rollen in dem Skandal – nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Dubai, Singapur oder auf den Philippinen. Auch der Wirecard-Aufsichtsrat muss sich einiges anhören. Denn er vermochte es nicht, das Treiben der Manager zu stoppen.

Neben Beteiligten aus dem Konzern gibt es auch Kritik an den Wirtschaftsprüfern von EY. Zehn Jahre lang prüfte die Gesellschaft die Bilanzen des Konzerns – und beanstandete nichts. Den Wirtschaftsprüfern wird vorgeworfen, durch Wirecard leicht Geld verdient, aber ihren Job nicht richtig gemacht zu haben. Auch der Sonderermittler des U-Ausschusses im Bundestag wirft den Prüfern Versagen vor, sein Zeugnis ist vernichtend.

Der Deutschlandchef von EY, Hubert Barth, trat Ende Februar 2021 von seinem Posten zurück. Schließlich dürfte auch die Politik einige Schuld treffen, genauer gesagt: die Finanzaufsicht Bafin sowie das Wirtschafts- als auch das Finanzministerium – und die Kanzlerin.

Was hat die Politik mit Wirecard zu tun?

Womöglich eine ganze Menge. Die wichtigsten Fragen der politischen Aufarbeitung sind: Haben die Aufsichtsbehörden Wirecard als aufstrebenden Börsenstar trotz Hinweisen auf Unregelmäßigkeiten mit Samthandschuhen angefasst? Wann genau wusste die Bundesregierung von Unregelmäßigkeiten? Und hat sie zu wenig dagegen unternommen?

Die Dimensionen des Wirecard-Skandals sind noch nicht vollständig geklärt. Fakt ist: Es gibt mehrere Ebenen, auf denen die Politik scharfe Kritik erntet. Eine Übersicht:

Das Versagen der Finanzaufsicht und der Bilanzpolizei: Die Bafin habe trotz klarer Hinweise auf Unregelmäßigkeiten nötige Schritte nicht ergriffen, werfen Kritiker der Behörde vor. Auch sei Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche vor der Wirecard-Insolvenz nur ungenügend nachgegangen worden. Zudem hatte sich die Aufsicht 2019 auf die Seite von Wirecard geschlagen und Journalisten der "FT" angezeigt – sowie ein Leerverkaufsverbot verhängt. Es festigte bei Investoren den Eindruck, Wirecard sei Opfer einer gezielten Attacke. Leerverkäufer spekulieren auf fallende Kurse eines Unternehmens und veröffentlichen dafür oft bewusst negative Informationen. Kritisch sehen Beobachter auch, dass die Bafin sich dagegen nur für die Wirecard Bank zuständig fühlte – aber nicht für das gesamte Unternehmen.

Scharfe Kritik gibt es zudem an der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR). Der privatrechtlich organisierte Verein DPR kontrollierte im Staatsauftrag Bilanzen. Die Finanzaufsicht Bafin hatte der auch als Bilanzpolizei bezeichneten Prüfstelle im Februar 2019 den Hinweis auf Ungereimtheiten in der Halbjahresbilanz 2018 von Wirecard gegeben. Daraufhin veranlasste die DPR eine Prüfung – die jedoch erst nach der Wirecard-Pleite zu einem Ergebnis kam. Inzwischen hat die Bundesregierung den Vertrag mit der DPR gekündigt.

Wie soll ein Wirecard-Skandal kĂĽnftig verhindert werden?

Neben der Aufklärung im parlamentarischen Untersuchungsausschuss und personellen Konsequenzen steht auch die Frage im Raum, wie ein Finanzskandal wie bei Wirecard in der Zukunft verhindert werden kann. Besonders die Finanzaufsicht Bafin wurde grundlegend reformiert. Sie erhielt zusätzliche Befugnisse, und die Vorschriften für Abschlussprüfer wurden verschärft.

Die Zuständigkeiten für die Bilanzkontrolle wurden bei der Bafin gebündelt. Mitarbeiter der Bafin dürfen zudem seither selbst nicht mehr mit bestimmten Finanzprodukten handeln. Das bisherige zweistufige Verfahren mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung wurde außerdem vereinfacht.

Zudem müssen Abschlussprüfer spätestens nach fünf Jahren wechseln, damit sie nicht betriebsblind werden. Sie werden auch stärker in Haftung genommen: Die Haftungshöchstgrenzen bei der Prüfung kapitalmarktorientierter Unternehmen werden um das Vierfache auf 16 Millionen Euro hochgesetzt. Bei grob fahrlässigem Verhalten gibt es seitdem keine Höchstgrenze mehr.

Dax ist drastisch gewachsen

Neben der Bafin und den Regeln für EY und Co. ändern sich auch die Voraussetzungen für die erste Börsenliga, dem Dax. Seit September 2021 besteht der Dax aus zehn börsennotierte Firmen mehr und umfasst nun 40 Mitglieder. Er heißt seitdem Dax40. Der MDax schrumpfte dagegen von 60 auf 50 Werte.