Autofahrer in Deutschland müssen sich im nächsten Jahr auf noch höhere Kosten für ihre Kfz-Versicherung einstellen. Das sagte der Präsident des deutschen Versichererverbandes GDV, Norbert Rollinger, am Donnerstag. "Schon 2024 dürften die Beiträge in dem Segment um durchschnittlich zehn Prozent steigen."