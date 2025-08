Iran will seine abstürzende Währung manipulieren

Rial-Noten: Der Iran steckt wegen der US-Sanktionen in einer ernsthaften Währungskrise. (Quelle: Symbolfoto/imago-images-bilder)

Der Iran will vier Nullen aus seiner an Wert verlierenden Währung streichen. Der Wirtschaftsausschuss des Parlaments billigte am Sonntag das schon 2019 diskutierte, dann aber aufgegebene Vorhaben, wie der Ausschussvorsitzende Schamseddin Hosseini der parlamentseigenen Nachrichtenagentur Icana sagte. Die iranische Währung soll demnach den Namen Rial behalten. Um Finanztransaktionen zu vereinfachen, sollen aber vier Nullen wegfallen. Ein Rial soll dann dem aktuellen Wert von 10.000 Rial entsprechen.