Nach Sperrung

Polizei gibt Flughafen in Aarhus wieder frei

10.09.2019, 20:37 Uhr | dpa, jmt

Der Flughafen im dänischen Aarhus ist evakuiert worden. Die Polizei untersuchte einen verdächtigen Gegenstand. Alle Flüge wurden abgesagt.

Der Flughafen der dänischen Stadt Aarhus ist am Dienstagnachmittag evakuiert worden. Grund war der Fund eines verdächtigen Gegenstandes. Kurz vor 16 Uhr gab die Polizei bekannt, dass der Airport gesperrt werde. Erst am Abend gegen 20.30 Uhr hob die Polizei die Sperrung wieder auf. In der betroffenen Tasche seien keine Sprengstoffe gefunden worden.



140 Menschen waren am Nachmittag zunächst in einem benachbarten Gebäude untergebracht worden, bevor sie das Gelände später verlassen durften. Ein Flugzeug mit 70 Passagieren stand zunächst auf der Landebahn startete schließlich zum Flughafen Kastrup. Sämtliche anderen Starts und Landungen wurden ausgesetzt.