Mutmaßlicher Angreifer von Oslo kommt in Untersuchungshaft

Ein Mann erschoss am Samstag vor einem Nachtclub in Oslo zwei Menschen und verletzte 20 weitere. Vieles deutet auf einen islamistischen Anschlag hin. Der Tatverd├Ąchtige kam nun in U-Haft.

Nach den t├Âdlichen Sch├╝ssen am Samstag vor einer Schwulenbar in Oslo ist der mutma├čliche Tatverd├Ąchtige in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Gericht in der norwegischen Hauptstadt verh├Ąngte am Montag die U-Haft zun├Ąchst f├╝r vier Wochen. F├╝r diese Zeit wurde dem 43-J├Ąhrigen der Kontakt zur Au├čenwelt weitgehend untersagt.