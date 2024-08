Aktualisiert am 09.08.2024 - 10:50 Uhr

Ein 18-Jähriger ist in Wien festgenommen worden. Er soll zusammen mit zwei weiteren Teenagern einen Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert geplant haben.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Bombenanschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien ist ein dritter Verdächtiger festgenommen worden. Es handele sich um einen 18-jährigen Iraker, berichtete der "Kurier" und beruft sich auf den österreichischen Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Dieser habe die Festnahme am Rande eines Termins bekannt gegeben. Wie genau er an den Anschlagsplänen beteiligt war, ist bisher nicht bekannt.