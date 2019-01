Am Sonntagnachmittag

Anwohnerin vertreibt Einbrecher

21.01.2019, 12:13 Uhr | t-online.de, jwi

Eine Anwohnerin hat am Sonntagnachmittag in Hagen mutig einen Einbrecher vertrieben. Der Mann wollte gerade durchs Fenster einsteigen.

Am Sonntagnachmittag öffnete eine 49-jährige Frau in Hagen die Fenster ihrer Wohnung in der Wörthstraße, um zu lüften. Wie die Polizei mitteilt, betrat sie um 16.20 Uhr ihr Schlafzimmer. In diesem Moment versuchte ein Mann, durch das Schlafzimmerfenster in die Wohnung einzusteigen.



Nach versuchtem Einbruch: Polizei Hagen sucht Zeugen

Als der Mann die 49-Jährige bemerkte, trat er die Flucht an und lief in Richtung Selbecker Straße davon. Laut der Polizei kann die Wohnungsinhaberin den Einbrecher als einen jungen Mann zwischen 20 bis 25 Jahren beschreiben. Er soll etwa 165 Zentimeter groß und schlank sein. Zur Tatzeit sei er mit einer dunkelblauen Jacke, Jeans, schwarzen Schuhen sowie einer Kappe bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (02331) 98 62 066 zu melden.