Kooperation mit Hochschule in Hamm

Duales Studium "Soziale Arbeit“ jetzt bei der Stadt Hagen möglich

26.03.2019, 11:21 Uhr | t-online.de, jwi

Zusammen mit der SRH Hochschule Hamm bietet die Stadt Hagen jetzt einen dualen Bachelor-Studiengang in "Soziale Arbeit" mit dem Schwerpunkt "Kinder- und Jugendhilfe" an.

Die Stadt Hagen und die SRH Hochschule Hamm GmbH kooperieren künftig als Vertragspartner bei der Durchführung des dualen Bachelor-Studiengangs "Soziale Arbeit“ mit dem Schwerpunkt "Kinder- und Jugendhilfe“.

Der Studiengang besteht aus einem praxisorientierten Studium an der Hochschule und betrieblichen Praktikumsphasen. Die Ausbildung erfolgt in den jeweiligen Studienfächern in der Hochschule und in Praxisphasen bei der Stadt Hagen. Die spezifische Verbindung von Studien- und Praxisphasen biete den Studierenden nach Angaben der Stadt Hagen eine hohe praxisbezogene Kompetenz mit einer grundständigen wissenschaftlichen Fundierung.

Oberbürgermeister Erik O. Schulz und der gebürtige Hagener Professor Lars Meierling als Geschäftsführer der SRH in Hamm freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit, die für beide Seiten von hohem Interesse geprägt und zum gegenseitigen Vorteil angelegt ist.