Trinkt zuverlässig Milch

Zoo Wuppertal meldet sich zur Gesundheit von Mini-Elefant "Gus"

26.04.2019, 10:03 Uhr | t-online.de, jwi

Das Elefantenjungtier "Gus" im Grünen Zoo Wuppertal wächst und gedeiht. Auch seine Integration in die Elefantenherde laufe gut, meldet der Zoo.

Der am Samstag, 20. April, im Wuppertaler Zoo geborene Elefantenjunge "Gus" zeige eine "außerordentlich gute Entwicklung im Familienverband", heißt es vom Zoo.

Wenige Tage nach seiner Geburt bringt der kleine Bulle bereits 104 Kilogramm auf die Waage, bei einer Körperhöhe von 90 Zentimetern. Der Mini-Elefant "Gus“ folge seiner Mutter "Sabie“ gut und trinke zuverlässig bei ihr Milch, so der Grüne Zoo Wuppertal.



Elefantenjunge "Gus": Daher kommt der Name

"Die Mutter-Kind Bindung und die natürliche Integration in die Elefantenherde verläuft sehr erfolgreich. In den vergangenen Tagen konnte der kleine Bulle daher schon zusammen mit der restlichen Herde auch die Außenanlage erkunden", verkündet der Zoo in Wuppertal.