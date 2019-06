Feuer in oberer Etage

Zehn Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

21.06.2019, 09:54 Uhr | t-online.de

Am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr wurde der Polizei ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alexander-Diehl-Straße in Mainz-Oberstadt gemeldet. Die Polizei, Rettungskräfte und die Feuerwehr rückten sofort aus.

Bei der Ankunft wurde ein Brand in der oberen Etage festgestellt. Die Feuerwehr schaffte es bereits bis 7 Uhr, die Flammen zu bekämpfen und das Feuer komplett zu löschen. Die Anwohner wurden währenddessen aus dem Haus geholt und von den Rettungskräften betreut.





Zehn Personen erlitten bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und die betroffene Wohnung sei laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Nachdem die Feuerwehr das Haus gelüftet hat, konnten die restlichen Bewohner gegen kurz vor 8 Uhr zurück in ihre Wohnungen. Nun muss die Brandursache ermittelt werden.