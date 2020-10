Aktueller Leseraufruf

Erzählen Sie uns Ihre skurrilste Corona-Geschichte

06.10.2020, 19:23 Uhr | cj, t-online

Widersprüchliche Abstandsmarkierungen oder Mitmenschen, die sich über etwas Absurdes sehr aufregen: Corona beschert uns teils sonderbare Alltagssituationen. Was haben Sie erlebt? Schreiben Sie uns!

Corona fordert uns im Alltag immer wieder heraus. Wir müssen uns an neue Regeln gewöhnen und uns an sie halten. Inzwischen gelten in verschiedenen Regionen, zum Teil auch innerhalb einer Stadt, unterschiedliche Einstufungen des Risikos. Dinge, die im Großen gedacht Sinn ergeben, können im Alltag manchmal zu verwunderlichen Erlebnissen führen.

Solche Situationen können in ganz verschiedenen Momenten entstehen: Ein Geschäft hat beispielsweise Abstandsmarkierungen installiert, die völlig willkürlich erscheinen, oder eine Person hat einen riesigen Aufstand gemacht, weil sie es nicht einsehen wollte, im Zug einen Mundschutz zu tragen.



Vielleicht leben Sie auch in Berlin und hatten vor, mit Ihren Nachbarn aus derselben Straße in den Urlaub zu fahren. Doch die andere Seite der Straße befindet sich schon im nächsten Bezirk. Ihre Nachbarn müssten nun am Zielort erst einmal in Quarantäne.



Welche Situationen haben Sie zuletzt überrascht, verwundert, geärgert oder zum Schmunzeln gebracht?

Erzählen Sie uns Ihre absurdeste Geschichte zum Thema Corona

Schreiben Sie uns Ihre Corona-Geschichte aus dem Alltag an leseraufruf@t-online.de. Falls Sie ein Foto der Situation haben, können Sie dieses gerne Ihrer Mail beifügen. Alternativ können Sie gerne einfach schnell das unten stehende Formular zur Einsendung Ihres Beitrags nutzen.



Wir freuen uns auf Ihre vielen verschiedenen Beiträge. Eine Auswahl der Einsendungen werden wir in einem separaten Artikel mit Nennung des abgekürzten Namens veröffentlichen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.