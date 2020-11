Mehrere Unfälle verursacht

Flüchtender raubt erst Auto und dann Lkw

25.11.2020, 01:29 Uhr | dpa

Mehrere Unfälle, Gewalt und Raub: Ein Autofahrer hat sich in Baden-Württemberg nach einem Unfall eine irre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 48-Jährige wurde schließlich verhaftet.

Nach einem offenbar von ihm verursachten Unfall hat ein Autofahrer in Baden-Württemberg auf der Flucht erst ein anderes Auto geraubt und danach einen Lkw. Den Pkw brachte er in seine Gewalt, indem er die Fahrerin mit einem Messer bedrohte, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium am Dienstag mitteilten.



Auf seiner Flucht – wohl über die die Autobahn A5 Richtung Basel – soll der Mann mehrere weitere Unfälle verursacht und wahrscheinlich versucht haben, auf Parkplätzen weitere Fahrzeuge in seine Gewalt zu bringen. Nach einem Unfall im Raum Freiburg wurde der 48-Jährige schließlich festgenommen. Die Polizei sucht nun Zeugen und weiteren Geschädigte.

Mehrere Unfälle auf der Flucht verursacht

Nach derzeitigem Kenntnisstand sei es gegen 18.40 Uhr in Rheinstetten im Landkreis Karlsruhe zu einem ersten Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen, hieß es. Der Tatverdächtige flüchtete mit seinem SUV in Richtung Karlsruhe. In der Stadt wurden der Polizei weitere Verkehrsunfälle und Verkehrsgefährdungen gemeldet, die dem Mann zugeordnet werden. Schließlich überschlug sich der SUV und geriet in Brand.

Der Mann habe dann eine Autofahrerin bedroht, ihren Pkw in seine Gewalt gebracht und damit einen weiteren Unfall verursacht. Seine weitere Flucht habe ihn mutmaßlich über die A5 geführt.



Bei Herbolzheim hat der Flüchtende dann einen Lkw geraubt. Bei der Auffahrt auf die A5 mit dem Lastwagen kam es den Angaben zufolge zu einem Unfall mit einem Auto. "Dieses wurde offenbar über eine längere Strecke vom Lkw mitgeschleift", hieß es. Die beiden Insassen wurden dabei verletzt. Um 20.50 Uhr klickten die Handschellen.