Rund 90 Leute beteiligt

Illegale Faschingsfeier in Thüringens Corona-Hotspot

01.02.2021, 11:39 Uhr | AFP

Ein Fahrzeug der Polizei: In einem Corona-Hotspot in Thüringen mussten die Einsatzkräfte gegen eine illegale Faschingsfeier vorgehen (Symbolbild). (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Jüchsen hat die höchste Corona-Inzidenz in Thüringen. Das hat rund 90 Menschen jedoch nicht daran gehindert, einen Faschingsumzug zu veranstalten – ohne Mindestabstände und Hygienevorschriften.

In einem Ort im Südthüringer Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben rund 90 Menschen einen illegalen karnevalistischen Umzug gefeiert. Bei dem Umzug zu Lichtmess am Sonntagnachmittag in Jüchsen hielten viele Beteiligte Mindestabstände nicht ein und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen, wie das Landratsamt Schmalkalden am Montag bestätigte. Dem Mitteldeutschen Rundfunk zufolge waren die Menschen teilweise kostümiert, auch Fahrzeuge und Pferde seien dabei gewesen.

Landrätin Peggy Greiser nannte den Umzug angesichts der Coronalage "absolut verantwortungslos und nicht zu tolerieren". Es habe bei dieser "illegalen Veranstaltung" gleich mehrere Verstöße gegen die Verordnung des Landes Thüringen gegeben. Sie kündigte an, die Verstöße zu ahnden.

Nach Lautsprecherdurchsagen der Polizei wurde die Ansammlung den Angaben zufolge aufgelöst. Es wurden insgesamt sieben Strafanzeigen wegen Beleidigung, Verletzung der Vertraulichkeit des Worts und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Landkreis Schmalkalden-Meinungen hat höchste Inzidenz in Thüringen

Auch für den Fall möglicher Nachahmungstaten in anderen Orten kündigte Greiser empfindliche Strafen an. "In den Krankenhäusern kämpfen Ärzte und Pfleger um unzählige Menschenleben, daheim bangen viele um ihre wirtschaftliche Existenzen, und hier wird munter Karneval gefeiert", kritisierte sie. "Da fehlt es offenbar komplett an Realitätssinn und Rücksichtnahme."

Der Landkreis Schmalkalden-Meinungen hat nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bundesweit die höchste Inzidenz. Diese liegt dort aktuell bei knapp 326 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Jüchsen gehört zur Gemeinde Grabfeld. Die jährlich Anfang Februar veranstaltete Lichtmess in dem Ort gilt als bekannte karnevalistische Veranstaltung. Mit Mariä Lichtmess ging früher für Katholiken am 2. Februar die Weihnachtszeit zu Ende.