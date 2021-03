Laut Medienbericht

Trotz Corona-Infektion: Oberst kommt zum Dienst

26.03.2021, 19:08 Uhr | t-online

Wegen möglicher massiver Verstöße gegen die Corona-Schutzregeln ermittelt die Bundeswehr gegen einen leitenden Offizier, berichtet das Nachrichtenportal Spiegel.



Ein leitender Oberst der Bundeswehr soll mehrfach gegen Corona-Regeln verstoßen haben. Zuerst soll er die Quarantäneregeln missachtet haben, als er Ende 2020 bei einer Auslandsmission im Niger unter Corona-Verdacht stand. Dabei soll er möglicherweise drei Soldaten angesteckt haben.



Zurück in Deutschland soll der Oberst dann trotz positivem Corona-Testergebnis noch mindestens einmal in seinem Büro in Potsdam gewesen sein.

Beschuldigt wird laut Spiegel-Information ein Oberst des Einsatzführungskommandos in Potsdam. Dieser soll dort unter anderem die Auslandseinsätze des Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr koordinieren. Jetzt wird intern gegen ihn ermittelt.